فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على روسيا الإثنين

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس بأنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف التوصل إلى سلام في أوكرانيا، مؤكدًا أن محادثات السلام التي جرت في السعودية كانت تاريخية وتشكل خطوة كبيرة.



