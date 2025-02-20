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عربي و دولي

فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على روسيا الإثنين

2025-02-20 | 08:33
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فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على روسيا الإثنين
فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على روسيا الإثنين
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فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على روسيا الإثنين

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وزير يمني يطالب باعتقال قادة حوثيين في تشييع نصر الله
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