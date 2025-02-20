فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على روسيا الإثنين

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس بأنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف التوصل إلى سلام في أوكرانيا، مؤكدًا أن محادثات السلام التي جرت في السعودية كانت تاريخية وتشكل خطوة كبيرة.
طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني باعتقال مجموعة من قادة حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران قال إنها ستشارك في تشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله في بيروت
وصف الرئيس الاميركي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بانه "ديكتاتور من دون انتخابات"، بعدما رفض الاخير الانتقادات التي وجهها اليه الرئيس الاميركي امس .