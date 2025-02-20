لقاء أميركي - اسرائيلي مرتقب!

ذكر موقع أكسيوس أن "وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر من المتوقع أن يلتقي بمبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الولايات المتحدة اليوم لبدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى".

يأتي هذا بينما أعرب رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن غضب إسرائيل من حماس بعدما عرض عناصر منها ومن فصائل فلسطينية أخرى، توابيت أربعة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة الخميس قبيل تسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي.



وقال نتنياهو في كلمة عبر الفيديو: "سنعيد جميع أسرانا، وسنقضي على القتلة، وسنقضي على حماس، ومعاً.. سنضمن مستقبلنا".