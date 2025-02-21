"تم القضاء إلى حد كبير على حزب الله".. إليكم ما قاله مستشار الأمن القومي الأميركي!

رأى مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، أنّه "تم القضاء إلى حد كبير على حزب الله بفضل قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو"، معتبرًا أنّ "عملية انفجارات البيجر في لبنان ستُسجّل في التاريخ"، وهي العملية التي أدّت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في لبنان.