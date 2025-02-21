"تم القضاء إلى حد كبير على حزب الله".. إليكم ما قاله مستشار الأمن القومي الأميركي!
رأى مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، أنّه "تم القضاء إلى حد كبير على حزب الله بفضل قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو"، معتبرًا أنّ "عملية انفجارات البيجر في لبنان ستُسجّل في التاريخ"، وهي العملية التي أدّت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في لبنان.
ولفت في تصريح صحفي، إلى أنّه "لا يمكن السماح بأن تحكم حماس غزة"، وقال: "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، في حين أشار إلى أنّ "الطلاب في الحرم الجامعي كانوا يحتفلون بحماس خلال عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن".
وأوضح والتز أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب غيّر مسار أجهزة الأمن القومي للتعامل مع تهديدات الصين"
في سياق آخر، شدد مستشار الأمن القومي الأميركي على أنّه "ستفتح أبواب الجحيم على عصابات المخدرات ونتعاون مع جيش المكسيك لتأمين حدودنا".