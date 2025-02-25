فايننشال تايمز نقلا عن مسؤولين أوكرانيين: كييف ستوقع على اتفاق المعادن النادرة مع واشنطن

اعتبرت إيران الأربعاء أن العقوبات الأميركية الجديدة "مؤشر واضح على العداء"، بعدما أدرجت واشنطن في القائمة السوداء أكثر من 30 شخصا وسفينة مرتبطة بتجارة النفط.وشملت العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الاثنين رئيس شركة النفط الوطنية وغيره من المتهمين بالتوسط في بيع النفط الإيراني وشحنه.وتأتي العقوبات عقب القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بإعادة العمل بسياسة "الضغوط القصوى" من خلال العقوبات على طهران، في استكمال للنهج الذي اتبعه خلال ولايته الأولى.
أكدت الأمم المتحدة وجود "صعوبات كثيرة" في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ، تعليقًا على وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في غزة بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات، بحسب "وفا".
يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول اجتماع لحكومته الأربعاء منذ عودته إلى السلطة الشهر الماضي، في محاولة لدفع أجندته قدما في وقت ثبّت الكونغرس معظم مرشحيه.