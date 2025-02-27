مئات الأسرى المحررين في رام الله مقابل جثث 4 إسرائيليين

وقال مسؤول أمني "إسرائيلي" لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلّمت من حماس في جنوب القطاع أربع جثث أكّدت الحركة الفلسطينية أنّها تعود لأربع رهائن إسرائيليين."

بدوره قال مصدر في حماس لـ "فرانس برس" إنّه "تمّ تسليم الجثامين الأربعة للأسرى الإسرائيليين قبل قليل للصليب الأحمر في خان يونس"، مشيرا إلى أنّ الحركة تنتظر الآن أن تفرج "اسرائيل عن دفعة المعتقلين الفلسطينيين وفق الاتفاق" المبرم بين الجانبين.

وما هي الا لحظات حتى وصلت حافلة على متنها اسرى فلسطينيون أفرجت عنهم سلطات الاحتلال إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة حيث كان بانتظارهم حشد من المحتفلين.

وارتدى المعتقلون المحرّرون الكوفية الفلسطينية ومعاطف لتغطية زيّ السجن، وترجّلوا من الحافلة ليستقبلهم الحشد بالهتافات والزغاريد، قبل أن يتوجّهوا لإجراء فحص طبي سريع.

وكبّر المحتشدون وردّدوا هتافات من بينها "الشعب يريد كتائب عز الدين القسام"، بينما كانت محافظ رام الله ليلى غنام تستقبل المفرج عنهم لدى ترجّلهم من الحافلة.

ومن المفترض أن يفرج الاحتلال في إطار عملية التبادل هذه عن أكثر من 600 معتقل فلسطيني، لتختتم بذلك المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وخلافا للمرات السابقة جرت عملية تسليم جثث الرهائن من دون أي مراسم من جانب حماس.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإنّ الجثث الأربع تعود إلى كل من أوهاد يهالومي، وتساحي عيدان، وإيتسيك إلغارات، وشلومو منصور. وتتطابق هذه الأسماء مع تلك التي كان أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أوردها في بيان مقتضب.

وما زال يتعيّن على السلطات الإسرائيلية ومنتدى عائلات الرهائن تأكيد هذه الأسماء رسميا.

وفجر اليوم أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ اسرائيل تسلّمت توابيت "أربع رهائن قتلى"، مشيرا إلى أنّ عملية التعرف على الجثث بدأت في الحال.

وقال مكتب نتانياهو في بيان إنّ "إسرائيل تسلّمت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر توابيت أربع رهائن قتلى"، مشيرا إلى أنه "تمّ نقل التوابيت، عبر وساطة مصرية، إلى قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي عند معبر كرم أبو سالم، وقد بدأت الآن عملية التعرّف الأولية على الأراضي الإسرائيلية".

وكان مصدر قريب من حماس قال في وقت سابق إنّ "الوسطاء أبلغوا حماس أنهم يضمنون تنفيذ التبادل بالتزامن، ومواصلة العمل من أجل بدء مفاوضات المرحلة الثانية بأسرع وقت ممكن، وتنفيذ إسرائيل للبروتوكول الإنساني من دون مماطلة أو تعطيل".

وكانت حماس سلّمت السبت ستة رهائن إسرائيليين أحياء وجثث أربع رهائن للصليب الأحمر الذي نقلهم إلى إسرائيل. لكنّ سلطات الاحتلال أرجأت إطلاق سراح الدفعة المقرّرة من المعتقلين الفلسطينيين وعددهم أكثر من 600 يومها، زاعمة ان ما جرى "مراسم مهينة أحاطت بإطلاق سراح الرهائن في غزة."