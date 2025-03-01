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عربي و دولي

السنوار يُعلّق الذكاء الاصطناعي في اسرائيل!

2025-03-01 | 03:11
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السنوار يُعلّق الذكاء الاصطناعي في اسرائيل!
السنوار يُعلّق الذكاء الاصطناعي في اسرائيل!

أعلن وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، تعليق نظام ذكاء اصطناعي تم إطلاقه في نظام التعليم الديني الحكومي في إسرائيل، مشيرا إلى "شكاوى بشأن استخدامه".

وكانت محادثة مع النظام الجديد عن رئيس حركة حماس يحيى السنوار الذي اغتالته إسرائيل في غزة تشرين الاول الماضي، من بين أسباب قرار الوزير.

فعندما سئل نظام الذكاء الاصطناعي عما إذا كان "باروخ غولدشتاين إرهابياً، أجاب النظام أن أفعاله تشكل عملاً إرهابياً".

وكان غولدشتاين طبيباً أميركياً إسرائيلياً متطرفاً دينياً، وفي عام 1994 قتل 29 فلسطينياً في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

لكن النظام رفض الإجابة عما إذا كان هجوم 7 أكتوبر الذي خطط له السنوار يصنف عملاً إرهابياً، مشيرا إلى أن السؤال "سياسي بطبيعته".

وتسببت هذه المحادثة في ضجة داخل إسرائيل بعد أن انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت واحدة من الشكاوى الأساسية بشأن نظام الذكاء الاصطناعي التي تسببت في تعليقه.
 
 
 
السنوار يُعلّق الذكاء الاصطناعي في اسرائيل!

عربي و دولي

يحيى السنوار

الذكاء الاصطناعي

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