زيلينسكي في لندن بعد زيارته واشنطن ولقائه المتوتر مع ترامب

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى لندن حيث يستقبله اليوم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في داونينغ ستريت، عشية قمة تُعقد في العاصمة البريطانية بمشاركة حوالى 12 مسؤولا أوروبيا، حسبما أفادت متحدثة باسم مكتب الحكومة البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت المتحدثة "رئيس الحكومة والرئيس زيلينسكي سيلتقيان في داونينغ ستريت بعد ظهر اليوم"، وذلك بعدما نشرت وسائل إعلام بريطانية صورا تُظهر طائرة تحمل العلم الأوكراني أثناء هبوطها في مطار في شمال لندن.