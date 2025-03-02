"ترامب تلقى اتصالات بشأن مفاوضات السلام في أوكرانيا".. هذا ما كشفه مستشار الأمن القومي الأميركي!

كشف مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، في حديث لشبكة "سي إن إن"، أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلقى اتصالَين من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن مفاوضات السلام في أوكرانيا".

ورأى والتز أنّ "وقف الحرب في أوكرانيا يتطلب تنازل كييف بشأن الأراضي في شرق أوكراني وتنازل موسكو بشأن الضمانات الأمنية".



في السياق، ذكر رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، في تصريح لـ"سي إن إن"، "أنني آمل أن يعود الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى طاولة المفاوضات ويعترف بأن السلام هو الحل"، مضيفًا "علينا إنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو المعتدي"، معتبرًا أنّ "الرئيس الأوكراني تصرف بشكل غير لائق"، في البيت الأبيض خلال المشادة الكلامية مع ترامب.



وقال: "صفقة المعادن بين واشنطن وكييف حل رائع لإنهاء الصراع في أوكرانيا"، وإنّ "بوتين شيوعي من الطراز القديم ولا ينبغي الوثوق به وهو خطير"، موضحًا أنّه "من مصلحتنا وأوكرانيا وروسيا وأوروبا التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب".