أكسيوس عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: حماس لم تعد مهتمة بوقف إطلاق النار عن طريق التفاوض

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: يتوقع مغادرة وفد للدوحة أو القاهرة اليوم لبدء التفاوض بشأن الخطوة التالية والهدف هو التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما