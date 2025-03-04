بالفيديو - الصورة التذكارية للرؤساء العرب خلال فعاليات القمة العربية الطارئة

التقى الرئيس جوزاف عون الرئيس السوري أحمد الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة في القاهرة، حيث تناولا عددًا من المسائل العالقة، وتم الاتفاق على التنسيق عبر لجان مشتركة تُشكَّل بعد تأليف الحكومة السورية الجديدة، كما تم التأكيد على ضرورة ضبط الحدود بين البلدين لمنع جميع أنواع التجاوزات