تعليقاً على قرار ترامب إزاء "غرينلاند".. موقف لافت للدنمارك!
قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، في مؤتمر صحافي في هلسنكي اليوم الأربعاء، إن "إقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحق غرينلاند في تقرير المصير، وهو يكرر اهتمامه بأن تكون جزءا من بلاده، يعد أمرا بالغ الأهمية".
وكرر ترامب "إبداء اهتمامه بضم غرينلاند في خطاب ألقاه أمام الكونغرس أمس الثلاثاء ورسم خلاله صورة من الرخاء والأمن لشعب الجزيرة "المذهل".
وغرينلاند منطقة تتمتع بحكم ذاتي تتبع مملكة الدنمارك.
وأضاف لوكه راسموسن أن "ترامب قال إنهم يحترمون حق غرينلاند في تقرير المصير وأعتقد أن ذلك كان أهم جزء في الخطاب".