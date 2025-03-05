تعليقاً على قرار ترامب إزاء "غرينلاند".. موقف لافت للدنمارك!

قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، في مؤتمر صحافي في هلسنكي اليوم الأربعاء، إن "إقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحق غرينلاند في تقرير المصير، وهو يكرر اهتمامه بأن تكون جزءا من بلاده، يعد أمرا بالغ الأهمية".