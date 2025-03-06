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عربي و دولي

فجأة.. سفير عربي يُبلَّغ بنهاية مهمته ويغادر بيروت

2025-03-06 | 01:10
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فجأة.. سفير عربي يُبلَّغ بنهاية مهمته ويغادر بيروت
فجأة.. سفير عربي يُبلَّغ بنهاية مهمته ويغادر بيروت

جاء في أسرار صحيفة "النهار":

سفير عربي في بيروت استدعته دولته على جناح السرعة قبل أسابيع وأنهت مهمته من دون أن تسمح له بوداع المسؤولين وكلّفت زميلاً له في موقعه لإدارة البعثة.

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