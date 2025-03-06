فجأة.. سفير عربي يُبلَّغ بنهاية مهمته ويغادر بيروت

رأت حركة حماس الخميس أن التهديدات التي أطلقها دونالد ترامب تشجّع إسرائيل على تقويض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعدما توعّد الرئيس الأميركي سكان القطاع الفلسطيني المحاصر بـ"الموت" ما لم يتم الإفراج عن كل الرهائن المحتجزين فيه.