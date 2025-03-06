بالفيديو: صلاة "التراويح".. بطرفة عين!!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
رأت حركة حماس الخميس أن التهديدات التي أطلقها دونالد ترامب تشجّع إسرائيل على تقويض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعدما توعّد الرئيس الأميركي سكان القطاع الفلسطيني المحاصر بـ"الموت" ما لم يتم الإفراج عن كل الرهائن المحتجزين فيه.
أكد وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده مستعدة لدفع "ثمن باهظ" لضمان الإفراج عن جميع المختطفين الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين في غزة في "ظروف قاسية".
اقتحمت مجموعة مسلحة مطعماً على طريق عام ضهر الليسينة – الجومة في عكار بهدف السرقة.