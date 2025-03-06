بالفيديو: صلاة "التراويح".. بطرفة عين!!

في مشهد غير مألوف، انتشر مقطع فيديو يظهر أناساً يصلون صلاة التراويح في أحد مساجد إندونيسيا بسرعة قياسية، حيث تم أداء 23 ركعة في 10 فقط. مما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول صحة الصلاة ومدى الطمأنينة في أدائها.



لمشاهدة الفيديو: