الأردن يتصدى لمهربين مسلحين من سوريا (صورة)

وأسفرت الاشتباكات، التي وقعت فجر اليوم الخميس، عن مقتل أربعة مهربين، فيما لاذ الباقون بالفرار عائدين إلى الأراضي السورية.

كما أوضح بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية أن المهربين استغلوا سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف للتسلل عبر الحدود، إلا أن قوات حرس الحدود تصدت لهم بحزم، وطبقت قواعد الاشتباك بدقة.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط كميات كبيرة من المخدرات وسلاح أوتوماتيكي من نوع كلاشنكوف، وتم تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية عزمها على مواصلة حماية الحدود والتصدي لأي محاولات تسلل أو تهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة.