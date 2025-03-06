"قوة غير مسبوقة وثمن باهظ".. كاتس يُحذر!

وقال في كلمة، خلال مراسم الرسمية لإحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي الذين لم يُعرف مكان دفنهم، الخميس، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس كان يهدف بالأساس إلى تحقيق هذا الهدف.

وأضاف كاتس أن إسرائيل لن تدخر جهدًا في إعادة جميع قتلاها والمختطفين، مشددًا على أن هذه مسؤولية وطنية وأولوية قصوى للدولة.

ووجّه رسالة حازمة، محذرًا من أن إسرائيل لن تتردد في استئناف القتال إذا لزم الأمر، وستواجه حماس "بقوة لم تعرفها من قبل".

وقال كاتس: "نحن مستعدون، وإذا اضطررنا للعودة إلى القتال، فسيواجه الجيش الإسرائيلي العدو بقوة غير مسبوقة".

وختم كاتس بالتأكيد على أن هذه المعركة "لن تنتهي إلا بإنجازين واضحين: تحرير جميع المختطفين الإسرائيليين، وإلحاق الهزيمة الحاسمة بحماس".