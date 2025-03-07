الأمن السوري يدخل اللاذقية (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
مشاهد متداولة تُظهر لحظة دخول قوات الأمن السورية إلى بلدة القرداحة في إطار الحملة الأمنية ضد مسـلحين تابعين للنظام السابق في منطقة الساحل السوري.
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه أرسل خطابا لإيران للتفاوض على اتفاق بين البلدين بشأن الأسلحة النووية.
أصدرت الخارجية السعودية بيانا علقت فيه على الهجمات الأكبر في سوريا منذ سقوط الأسد، بعد ساعات من الأحداث الدامية في الساحل السوري التي قتل فيها العشرات.