علم فلسطين والكوفية على ساعة بيغ بن (فيديو)

وذكرت شرطة لندن في بيان أنها في الساعة 07,24 بالتوقيت المحلي تلقت بلاغا بوجود رجل يتسلق برج إليزابيث في قصر وستمنستر مقر البرلمان البريطاني.

وأكدت أن عناصرها في المكان ويعملون على إنهاء الواقعة بأمان.

وبعد ساعات، كان الرجل الذي ارتدى معطفا أسود وقبعة، وأمسك بالعلم الفلسطيني وبكوفية، ما زال معلقا على البرج على ارتفاع عدة أمتار، بالقرب من ضفاف نهر التيمز.

وقد أُغلق جسر وستمنستر ما تسبّب بزحمة سير كبيرة في المنطقة الواقعة في وسط لندن، فيما تجمع عدد كبير من الأشخاص خارج المنطقة التي طوقتها الشرطة. وتوجهت أجهزة إطفاء وسيارات إسعاف إلى المكان.

وتم رفع ثلاثة أشخاص من أفراد خدمات الطوارئ في سلة، واستخدم أحدهم مكبر صوت للتحدث إلى الرجل الذي تسلق البرج.