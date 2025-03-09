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نتنياهو: إسرائيل ستدمر قدرات حماس وستعيد الرهائن وستضمن عدم تشكيل غزة تهديداً مستقبلياً لإسرائيل
نتنياهو: إسرائيل ستدمر قدرات حماس وستعيد الرهائن وستضمن عدم تشكيل غزة تهديداً مستقبلياً لإسرائيل
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مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ الجديد عن الاحداث في الساحل السوري: ما يحصل تطهير طائفي وإبادة جماعية
2025-03-09 | 04:50
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مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ الجديد عن الاحداث في الساحل السوري: ما يحصل تطهير طائفي وإبادة جماعية
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مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ الجديد عن الاحداث في الساحل السوري: ما يحصل تطهير طائفي وإبادة جماعية
عربي و دولي
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رامي عبد الرحمن لـ الجديد: لم نوثق عمليات اغتصاب وسبي حتى اللحظة في الساحل السوري وكل ما وثقناه مجازر ارتكبت وحتى يوم امس قتل 1018 شخصاً بينهم 745 مدنياً من الطائفة العلوية
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