"ترامب يخدعنا لنزع سلاحنا".. إليكم تعليق البرلمان الايراني!

اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن "تصرفات ترامب مع الدول الأخرى تشي بوضوح أن ادعاءاته حول التفاوض مع طهران مجرد خدعة من أجل نزع سلاحها".

كما أكد قاليباف أن "بلاده لن تنتظر أي رسالة من الولايات المتحدة".



ورأى أن "أي مفاوضات تحت التهديد أو تسعى للحصول على أي تنازلات جديدة لن تؤدي إلى رفع العقوبات ولن تحقق أي نتيجة"، حسب ما نقلت وكالة "فارس".



وأشار إلى أنه "يمكن لإيران أن تجبر واشنطن على رفع العقوبات عبر التفاوض مع الدول المتبقية في الاتفاق النووي، في إشارة إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا".