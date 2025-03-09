أحمد الشرع: لن نسمح لأي قوى خارجية أن تجر سوريا إلى حرب أهلية

التقى مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووالد صهره اللبناني مسعد بولس، يوم الأحد، في منزله بواشنطن رئيس مستوطنات الضفة الغربية يوسي داغان، حيث جرى تبادل رسائل سياسية بين الجانبين حول مستقبل العلاقات في المنطقة.



