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عربي و دولي

أحمد الشرع: لن نسمح لأي قوى خارجية أن تجر سوريا إلى حرب أهلية

2025-03-09 | 14:23
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أحمد الشرع: لن نسمح لأي قوى خارجية أن تجر سوريا إلى حرب أهلية
أحمد الشرع: لن نسمح لأي قوى خارجية أن تجر سوريا إلى حرب أهلية
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أحمد الشرع: لن نسمح لأي قوى خارجية أن تجر سوريا إلى حرب أهلية

عربي و دولي

الشرع:

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