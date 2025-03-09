كبير مستشاري ترامب: السلام بين لبنان وإسرائيل قريب!

في بداية اللقاء، نقل بولس تقديره لشعب السامرة (الضفة الغربية) ولشعبي إسرائيل ولبنان، مؤكدًا أن السلام هو التوقع المشترك بينهم، وأنه مع العون الإلهي، يتطلعون إلى تحقيقه قريبًا.

من جانبه، أكد داغان رغبته في العمل المشترك مع بولس من أجل مستقبل المنطقة، قائلًا: "نحن معًا وسنعمل معًا خاصة بعد السابع من تشرين الأول".

اللقاء جزء من سلسلة اجتماعات مكثفة يقوم بها داغان في واشنطن لتعزيز التحالفات لصالح الاستيطان في الضفة الغربية، ولضمان الدعم السياسي من إدارة ترامب، بالإضافة إلى تعزيز فهم الكونغرس لموقف إدارة ترامب بشأن تطبيق السيادة في الضفة الغربية.

مسعد بولس، الذي تم تعيينه مستشارًا للشؤون العربية والشرق الأوسطية من قبل ترامب، له دور بارز في جلب أصوات الناخبين المسلمين والعرب الأميركيين لصالح حملة ترامب، خصوصًا بعد تصاعد الانتقادات ضد السياسات الأميركية تجاه غزة.