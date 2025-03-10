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عربي و دولي

ويتكوف: على حماس مغادرة غزة ولا بديل آخر أمامها

2025-03-10 | 15:48
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ويتكوف: على حماس مغادرة غزة ولا بديل آخر أمامها
ويتكوف: على حماس مغادرة غزة ولا بديل آخر أمامها

قال ستيف ويتكوف، مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، إن من الضروري تحديد مهلة زمنية لمفاوضات صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

جاء هذا التصريح في حديثه لشبكة "فوكس نيوز" قبل مغادرته إلى الدوحة للانضمام إلى الوسطاء القطريين والمصريين، الذين يقودون جهود الوساطة في هذه القضية الحساسة.

وتزامن تصريح ويتكوف مع مغادرة البعثة الإسرائيلية إلى العاصمة القطرية اليوم، حيث تُجرى جولة جديدة من المحادثات بوساطة قطر ومصر.

وفي ذات السياق، أكد ويتكوف على موقف الإدارة الأميركية الثابت، مشددًا على ضرورة أن "تتخلى حماس عن أسلحتها، وألا تعيد تسليح نفسها، وأن تترك الأسلحة وتغادر غزة".

وأضاف: "أعتقد أنه ليس لديهم بديل آخر سوى المغادرة، وإذا غادروا، فكل شيء سيكون على الطاولة بالنسبة لنا".

وفي سياق موازٍ، أشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تصريحات للصحفيين إلى أن المفاوضات التي أجراها المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى، آدم بوهلر، مع حماس كانت "مؤقتة" ولم تحقق أي نتائج ملموسة حتى الآن.

وأضاف روبيو أن القناة الرئيسية التي ستواصل الولايات المتحدة من خلالها دفع صفقة الأسرى ستكون عبر المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بالتعاون مع الوسطاء القطريين.



ويتكوف: على حماس مغادرة غزة ولا بديل آخر أمامها

عربي و دولي

ستيف ويتكوف

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