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عربي و دولي

تسريبات جديدة بشأن المحادثات المباشرة بين حماس وإدارة ترامب

2025-03-11 | 01:37
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تسريبات جديدة بشأن المحادثات المباشرة بين حماس وإدارة ترامب
تسريبات جديدة بشأن المحادثات المباشرة بين حماس وإدارة ترامب

ذكر موقع أكسيوس أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يحاولون التخفيف من حدة التوترات التي استمرت أياما عدة وراء الكواليس بسبب المحادثات غير المسبوقة التي أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع حركة حماس.

ونقل الموقع عن السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض قولها إن ترامب يدعم بالكامل المحادثات التي أجراها مبعوثه لشؤون الرهائن آدم بولر مع حماس.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الدخول في صدام علني مع ترامب منذ الكشف عن المحادثات بين واشنطن وحماس.

لكن مسؤولين إسرائيليين عبروا في جلسات خاصة عن غضبهم من هذه المحادثات، وفق مصادر موقع أكسيوس.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر مطلع بأن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر المقرب من نتنياهو قال خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني إن محادثات "مبعوث الرهائن الأميركي" مع حماس لا تمثل موقف إدارة ترامب.

ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إلى الدوحة في وقت لاحق، للمشاركة في المفاوضات "من خلال الوسطاء القطريين، وليس عبر لقاء مباشر مع حماس".

وأفاد "أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن ويتكوف مستعد للبقاء (في الدوحة) من 3 إلى 4 أيام لمحاولة التوصل إلى اتفاق.

تسريبات جديدة بشأن المحادثات المباشرة بين حماس وإدارة ترامب

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