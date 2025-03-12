كاتس: كل يوم سيفتح الشرع عينه سيجدنا أمامه

وخلال جولة تفقدية في قمة جبل الشيخ قال كاتس: "كل صباح، عندما يفتح الجولاني (أحمد الشرع) عينيه في القصر الرئاسي بدمشق، سيرى الجيش الإسرائيلي يراقبه من مرتفعات جبل الشيخ، ويتذكر أننا هنا، وفي جميع المناطق الأمنية في جنوب سوريا، لحماية سكان الجولان والجليل من أي تهديد منه ومن أصدقائه الجهاديين."

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في سوريا إلى أجل غير مسمى، مؤكدا أن إسرائيل ستتمسك بالمنطقة الأمنية وجبل الشيخ، وستعمل على ضمان أن تكون المنطقة العازلة بأكملها في جنوب سوريا منزوعة السلاح وخالية من التهديدات.