"أي اتفاق بخصوص أوكرانيا سيكون بشروطنا".. تصريح روسي!

قال عضو بارز في البرلمان الروسي، اليوم الأربعاء، معلقاً على مقترح لوقف إطلاق النار توصل إليه مسؤولون أميركيون وأوكرانيون، إن أي "اتفاق سيكون بشروط موسكو وليس واشنطن، فيما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بأن "أخبارنا الرئيسية بشأن أوكرانيا ستأتي من موسكو وليس من واشنطن أو كييف".