الكرملين: يمكن تنظيم مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب بسرعة كبيرة

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن "الكرملين لا يستبعد فكرة إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، عقب نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في جدة، وإذا لزم الأمر سيتم تنظيمها بسرعة كبيرة".