قصف إسرائيلي على دمشق (فيديو)

قصف اسرائيلي لعين بمنطقة مكتظة بالسكان في #دمشق. مشروع دمر pic.twitter.com/s8wwhy6vwm
— Diaa (@DyiaaIbrahim) March 13, 2025
قصف اسرائيلي لعين بمنطقة مكتظة بالسكان في #دمشق. مشروع دمر pic.twitter.com/s8wwhy6vwm
سقط 20 جريحاً على الأقلّ، أحدهم إصابته خطرة، خلال صدامات عنيفة دارت في بوينوس آيرس بين الشرطة ومتظاهرين نزلوا إلى الشارع للدفاع عن حقوق المتقاعدين وانضمّ إليهم العديد من مشجّعي كرة القدم.
أصدر الجيش الإسرائيلي، الخميس، بياناً حول الضربة التي استهدف فيها موقعا لحركة "الجهاد الإسلامي" في دمشق.