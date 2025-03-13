أكسيوس: ويتكوف اقترح تمديد وقف النار بغزة لعدة أسابيع مقابل إطلاق 5 رهائن أحياء

اندلع حريق في طائرة بمطار دنفر بكولورادو في الولايات المتحدة الأميركية، حيث اشتعل محركها، ما دفع الركاب للوقوف على الجناح أثناء الإخلاء، ونُقل 12 شخصًا للمستشفى.



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