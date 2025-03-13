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عربي و دولي

أكسيوس: ويتكوف اقترح تمديد وقف النار بغزة لعدة أسابيع مقابل إطلاق 5 رهائن أحياء

2025-03-13 | 11:10
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أكسيوس: ويتكوف اقترح تمديد وقف النار بغزة لعدة أسابيع مقابل إطلاق 5 رهائن أحياء
أكسيوس: ويتكوف اقترح تمديد وقف النار بغزة لعدة أسابيع مقابل إطلاق 5 رهائن أحياء
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أكسيوس: ويتكوف اقترح تمديد وقف النار بغزة لعدة أسابيع مقابل إطلاق 5 رهائن أحياء

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لمشاهدة الفيديو:

زيلينسكي يوجه ردًا حاسماً لبوتين بشأن وقف النار
16:06

زيلينسكي يوجه ردًا حاسماً لبوتين بشأن وقف النار

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن التصريحات التي أدلى بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن اقتراح أميركي لهدنة مؤقتة في الحرب الدائرة بين موسكو وكييف تنطوي على "تلاعب"، متّهما إياه بـ"التسويف" بهدف مواصلة النزاع.

16:06

زيلينسكي يوجه ردًا حاسماً لبوتين بشأن وقف النار

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن التصريحات التي أدلى بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن اقتراح أميركي لهدنة مؤقتة في الحرب الدائرة بين موسكو وكييف تنطوي على "تلاعب"، متّهما إياه بـ"التسويف" بهدف مواصلة النزاع.

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