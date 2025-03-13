مساعد الرئيس الروسي: بوتين سيعقد اجتماعاً مغلقاً مع ويتكوف الليلة

ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية.
اندلع حريق في طائرة بمطار دنفر بكولورادو في الولايات المتحدة الأميركية، حيث اشتعل محركها، ما دفع الركاب للوقوف على الجناح أثناء الإخلاء، ونُقل 12 شخصًا للمستشفى.لمشاهدة الفيديو:
اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن التصريحات التي أدلى بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن اقتراح أميركي لهدنة مؤقتة في الحرب الدائرة بين موسكو وكييف تنطوي على "تلاعب"، متّهما إياه بـ"التسويف" بهدف مواصلة النزاع.