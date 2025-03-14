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أ ف ب: مجلس الامن الدولي يطالب بحماية جميع السوريين بدون تمييز
2025-03-14 | 11:57
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أ ف ب: مجلس الامن الدولي يطالب بحماية جميع السوريين بدون تمييز
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أ ف ب: مجلس الامن الدولي يطالب بحماية جميع السوريين بدون تمييز
عربي و دولي
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بالفيديو: كارثة في طائرة.. والركاب على الجَناح!
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