البيت الأبيض: حماس تقوم برهان سيء للغاية في المفاوضات بشأن هدنة غزة

بري بعد لقائه وفد الهيئة الادارية الجديدة لجمعية التخصص والتوجيه العلمي: حفظ لبنان من حفظ الجنوب ولن نقبل تحت أي ظرف التخلي عن أرضنا وترابنا وحقوقنا السيادية الإطمئنان والثقة هي في الداخل اللبنان