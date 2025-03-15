الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

سيوّقع على اتفاقيات.. سلام إلى السعودية (اللواء)

2025-03-15 | 01:59
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سيوّقع على اتفاقيات.. سلام إلى السعودية (اللواء)
سيوّقع على اتفاقيات.. سلام إلى السعودية (اللواء)

لاحظت مصادر متابعة بطء مسار الاصلاح بينما المطلوب وضع ما امكن تنفيذه على السكة سريعًا، مشيرةً الى ان زيارات الرؤساء والوزراء الى الخارج لطلب الدعم لن تأتي بنتيجة قبل ان تلمس الدول الشقيقة والصديقة والمانحة خطوات اصلاحية سريعة، فوضع لبنان بعد الحرب وبطء تنشيط حركة الاقتصاد تستدعي السرعة لا التسرع.

ولفتت مصادر حكومية صحيفة "اللواء" الى ان زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى المملكة العربية السعودية لتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية مؤجلة الى ما بعد عيد الفطر المبارك، اي الى نحو ثلاثة اسابيع على الاقل، آملةً ان تكون الوزارات والجهات المختصة في البلدين قد انجزت ملفات الاتفاقيات لتوقيعها.وقد يكون رئيس الجمهورية جوزاف عون على رأس الوفد ومعه سلام

سيوّقع على اتفاقيات.. سلام إلى السعودية (اللواء)

محليات

عربي و دولي

نواف سلام

الحكومة اللبنانية

السعودية

الاتفاقيات الاقتصادية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الأسد ساعد حزب الله بعد "البيجر"
السيدة عون التقت أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك: عودوا إلى الوطن!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

نائب ترامب: سنحمي الأقليات في سوريا
03:45

نائب ترامب: سنحمي الأقليات في سوريا

لفت نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، النظر إلى خطر الجماعات الإسلامية المتشددة، وشدد على أهمية حماية الأقليات في سوريا، على خلفية الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الآونة الأخيرة.

03:45

نائب ترامب: سنحمي الأقليات في سوريا

لفت نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، النظر إلى خطر الجماعات الإسلامية المتشددة، وشدد على أهمية حماية الأقليات في سوريا، على خلفية الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الآونة الأخيرة.

بالفيديو: فيضانات تغمر مدينة!
Play
03:38

بالفيديو: فيضانات تغمر مدينة!

شهدت مدينة فلورنسا الإيطالية فيضانات قوية نتيجة تساقط أمطار غزيرة، مما أدى إلى إصدار السلطات تحذيراً من سوء الأحوال الجوية في المدينة والمناطق المحيطة بها، ودعت السكان للبقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم.

لمشاهدة الفيديو:

03:38

بالفيديو: فيضانات تغمر مدينة!

شهدت مدينة فلورنسا الإيطالية فيضانات قوية نتيجة تساقط أمطار غزيرة، مما أدى إلى إصدار السلطات تحذيراً من سوء الأحوال الجوية في المدينة والمناطق المحيطة بها، ودعت السكان للبقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم.

لمشاهدة الفيديو:

هل نقض ترامب وعده؟
02:34

هل نقض ترامب وعده؟

في تصريح نادر، أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بأنه كان "ساخرا بعض الشيء" عندما زعم خلال حملته الانتخابية أنه سيتمكن من حل الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة، حتى قبل توليه منصبه.

02:34

هل نقض ترامب وعده؟

في تصريح نادر، أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بأنه كان "ساخرا بعض الشيء" عندما زعم خلال حملته الانتخابية أنه سيتمكن من حل الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة، حتى قبل توليه منصبه.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025