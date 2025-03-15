الأسد ساعد حزب الله بعد "البيجر"

كُشِفت تقارير في مراكز المخابرات السورية في دمشق، توثِّق المساعدات العسكرية السورية التي قدمها نظام الأسد لـ"حزب الله" بعد تفجيرات "البيجر" في السابع عشر من أيلول الفائت.
لفت نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، النظر إلى خطر الجماعات الإسلامية المتشددة، وشدد على أهمية حماية الأقليات في سوريا، على خلفية الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الآونة الأخيرة.
شهدت مدينة فلورنسا الإيطالية فيضانات قوية نتيجة تساقط أمطار غزيرة، مما أدى إلى إصدار السلطات تحذيراً من سوء الأحوال الجوية في المدينة والمناطق المحيطة بها، ودعت السكان للبقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم.لمشاهدة الفيديو:
في تصريح نادر، أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بأنه كان "ساخرا بعض الشيء" عندما زعم خلال حملته الانتخابية أنه سيتمكن من حل الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة، حتى قبل توليه منصبه.