الأسد ساعد حزب الله بعد "البيجر"

في تصريح نادر، أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بأنه كان "ساخرا بعض الشيء" عندما زعم خلال حملته الانتخابية أنه سيتمكن من حل الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة، حتى قبل توليه منصبه.



