وقال ترامب إن بلاده لن تتسامح مع هجوم الحوثيين على السفن الأميركية، وستستخدم ما سماها القوة المميتة الساحقة حتى تحقق هدفها.

كما توعد الرئيس الأميركي الحوثيين بالجحيم، وقال إن أي "قوة إرهابية" لن تمنع السفن التجارية والبحرية الأميركية من الإبحار بحرية في الممرات المائية العالمية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن ترامب وجّه رسالة قوية وواضحة إلى من وصفهم بالإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران.

وأضاف روبيو أن الهجمات على السفن الأميركية والشحن العالمي يجب أن تتوقف، مضيفا أن بلاده ستواصل حماية حرية الملاحة.