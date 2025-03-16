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عربي و دولي

ترامب يتعهد باستخدام "قوة مميتة ساحقة" ضد الحوثيين

2025-03-16 | 01:44
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ترامب يتعهد باستخدام &quot;قوة مميتة ساحقة&quot; ضد الحوثيين
ترامب يتعهد باستخدام "قوة مميتة ساحقة" ضد الحوثيين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "أمر بشن سلسلة من الضربات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء، يوم السبت، متعهدا باستخدام "قوة مميتة ساحقة" حتى توقف جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجماتها على السفن في ممر بحري حيوي".

وأضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "مقاتلونا الشجعان ينفذون الآن هجمات جوية على قواعد الإرهابيين وقادتهم ومنظوماتهم الدفاعية الصاروخية لحماية السفن والطائرات والأصول البحرية الأمريكية، واستعادة حرية الملاحة".

وتابع: "لن يُسمح لأي قوة إرهابية بمنع السفن التجارية والبحرية الأميركية من الإبحار بحرية في الممرات المائية حول العالم".

كما حذر ترامب إيران من استمرار دعمها لجماعة الحوثي، متوعدا بمحاسبة طهران "بشكل كامل" على تصرفات وكلائها.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من إرسال الرئيس الأميركي رسالة إلى القادة الإيرانيين عرض فيها طريقا لاستئناف المحادثات الثنائية بين البلدين بشأن برنامج إيران النووي المتقدم. وقال ترامب إنه لن يسمح بأن يصبح هذا البرنامج قابلا للتشغيل.

ترامب يتعهد باستخدام "قوة مميتة ساحقة" ضد الحوثيين

عربي و دولي

دونالد ترامب

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وزير الخارجية غادر إلى بروكسل لتمثيل لبنان في مؤتمر يدعم سوريا
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وزير الخارجية غادر إلى بروكسل لتمثيل لبنان في مؤتمر يدعم سوريا

غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى بروكسل لتمثيل لبنان في المؤتمر التاسع الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في 17 آذار لدعم مستقبل سوريا تحت عنوان "الوقوف مع سوريا وتلبية احتياجاتها من أجل انتقال ناجح". من المتوقع أن يلقي رجي كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية ويعقد لقاءات مع وزراء خارجية ومسؤولين كبار على هامش المؤتمر.

03:47

وزير الخارجية غادر إلى بروكسل لتمثيل لبنان في مؤتمر يدعم سوريا

غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى بروكسل لتمثيل لبنان في المؤتمر التاسع الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في 17 آذار لدعم مستقبل سوريا تحت عنوان "الوقوف مع سوريا وتلبية احتياجاتها من أجل انتقال ناجح". من المتوقع أن يلقي رجي كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية ويعقد لقاءات مع وزراء خارجية ومسؤولين كبار على هامش المؤتمر.

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