الولايات المتحدة ناقشت مع روسيا الهجوم على الحوثيين

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن "روبيو أكد أن الهجمات الحوثية المستمرة على السفن العسكرية والتجارية الأميركية في البحر الأحمر لن يتم التسامح معها".

وقال روبيو إن "الرد الأميركي هو رسالة قوية وواضحة إلى الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".

وطالب بتوقف هذه الهجمات على السفن الأميركية والشحن العالمي، محذرا جماعة الحوثي بمحاسبتهم على ذلك.

ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن "الضربات العسكرية الأميركية على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران يمكن أن تستمر لأيام وربما أسابيع".

وفي وقت سابق من السبت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء العملية العسكرية ضد الحوثيين، محذرا من أن هجمات جماعة الحوثي على حركة الشحن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف وإلا "فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل".

وأسفرت الغارات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن عن مقتل 31 شخصاً، بحسب حصيلة جديدة غير نهائية.



