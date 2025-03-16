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عربي و دولي

"ساعة الصفر".. تفاصيل ضربات واشنطن للحوثيين!

2025-03-16 | 09:04
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&quot;ساعة الصفر&quot;.. تفاصيل ضربات واشنطن للحوثيين!
"ساعة الصفر".. تفاصيل ضربات واشنطن للحوثيين!

كشفت تقارير صحفية عن "تفاصيل جديدة للضربات الأميركية التي استهدفت مناطق متفرقة من اليمن، السبت، وقالت واشنطن إنها "رد على تهديد جماعة الحوثي لأمن الملاحة في البحر الأحمر".

وحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزارة الدفاع (بنتاغون) بالبدء في إعداد خطط عسكرية ضد الحوثيين.

وبعد أن "أسقط الحوثيون مسيّرة عسكرية أميركية قبل أسبوعين، تسارعت وتيرة الاستعدادات للضربات، حسب المسؤول".

وفي الأيام الأخيرة أصبح السؤال الرئيسي بين صناع القرار الأميركي، هو التوقيت العملي الأمثل للضربات.

وأكد المسؤول الأميركي لـ"أكسيوس"، أن "ترامب وافق على خطة الهجوم يوم الجمعة، وأصدر الأمر النهائي بتنفيذها يوم السبت، في نفس يوم وقوعها".

وأبلغت إدارة ترامب عدداً قليلاً من حلفائها الرئيسيين مسبقاً، وأبرزهم إسرائيل التي سبق لها تنفيذ ضربات عنيفة على اليمن، تزامناً مع حربها على قطاع غزة.
"ساعة الصفر".. تفاصيل ضربات واشنطن للحوثيين!

عربي و دولي

اليمن

أميركا

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ترامب يتعهد باستخدام "قوة مميتة ساحقة" ضد الحوثيين
البحرية الأمريكية: حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان نفذت السبت ضربات دقيقة فتاكة على أهداف حوثية في اليمن

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البابا فرنسيس دعا في رسالة من المستشفى للصلاة من أجل السلام ولبنان: أجتاز فترة صعبة
10:24

البابا فرنسيس دعا في رسالة من المستشفى للصلاة من أجل السلام ولبنان: أجتاز فترة صعبة

أشار البابا فرنسيس من مستشفى جيميلي في روما حيث يتلقى العلاج، إلى أنه "يجتاز مرحلة صعبة"، معرباً في رسالة عن امتنانه الكبير للأشخاص الذين يصلون من أجله ويعتنون به بتفان كبير، داعيًا إلى الصلاة على نية السلام في العالم، قائلا: "لنواصل صلاتنا من أجل السلام، وخاصة في البلدان التي مزقتها الحروب: في أوكرانيا المعذبة وفلسطين وإسرائيل ولبنان وبورما والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية".

10:24

البابا فرنسيس دعا في رسالة من المستشفى للصلاة من أجل السلام ولبنان: أجتاز فترة صعبة

أشار البابا فرنسيس من مستشفى جيميلي في روما حيث يتلقى العلاج، إلى أنه "يجتاز مرحلة صعبة"، معرباً في رسالة عن امتنانه الكبير للأشخاص الذين يصلون من أجله ويعتنون به بتفان كبير، داعيًا إلى الصلاة على نية السلام في العالم، قائلا: "لنواصل صلاتنا من أجل السلام، وخاصة في البلدان التي مزقتها الحروب: في أوكرانيا المعذبة وفلسطين وإسرائيل ولبنان وبورما والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية".

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