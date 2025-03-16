"ساعة الصفر".. تفاصيل ضربات واشنطن للحوثيين!

كشفت تقارير صحفية عن "تفاصيل جديدة للضربات الأميركية التي استهدفت مناطق متفرقة من اليمن، السبت، وقالت واشنطن إنها "رد على تهديد جماعة الحوثي لأمن الملاحة في البحر الأحمر".

وحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزارة الدفاع (بنتاغون) بالبدء في إعداد خطط عسكرية ضد الحوثيين.



وبعد أن "أسقط الحوثيون مسيّرة عسكرية أميركية قبل أسبوعين، تسارعت وتيرة الاستعدادات للضربات، حسب المسؤول".



وفي الأيام الأخيرة أصبح السؤال الرئيسي بين صناع القرار الأميركي، هو التوقيت العملي الأمثل للضربات.



وأكد المسؤول الأميركي لـ"أكسيوس"، أن "ترامب وافق على خطة الهجوم يوم الجمعة، وأصدر الأمر النهائي بتنفيذها يوم السبت، في نفس يوم وقوعها".



وأبلغت إدارة ترامب عدداً قليلاً من حلفائها الرئيسيين مسبقاً، وأبرزهم إسرائيل التي سبق لها تنفيذ ضربات عنيفة على اليمن، تزامناً مع حربها على قطاع غزة.