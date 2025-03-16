واشنطن لطهران: "طفح الكيل"!
حذرت الولايات المتحدة، الأحد، إيران من الاستمرار في تقديم الدعم للحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن "الضربات التي وجهتها للجماعة نجحت في القضاء على عدد من قادتها".
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز إن "على إيران أن تتوقف عن تقديم الدعم للحوثيين فقد طفح الكيل".
وتابع والتز: "سنحاسب كل من يهدد المصالح الأميركية وليس فقط الحوثيين".
وأضاف مستشار الأمن القومي: "الضربات الأميركية قضت على عدد من القادة الحوثيين".
ولفت والتز إلى أن "الحوثيين يمتلكون قدرات هجومية ودفاعية متطورة تهدد الملاحة في البحر الأحمر".