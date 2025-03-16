واشنطن لطهران: "طفح الكيل"!

حذرت الولايات المتحدة، الأحد، إيران من الاستمرار في تقديم الدعم للحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن "الضربات التي وجهتها للجماعة نجحت في القضاء على عدد من قادتها".

