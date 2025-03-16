التصعيد بالتصعيد.. هكذا توّعد الحوثي ترامب!

وأشار الحوثي إلى أن العدوان الأميركي يأتي في إطار دعم "العدو الإسرائيلي" ويهدف إلى مساندة أعماله في غزة، حيث أعرب عن استنكاره لممارسات التجويع التي يتعرض لها الفلسطينيون، داعيًا الأمة الإسلامية والعربية للتحرك ضد هذا العدوان. وأضاف أن موقف اليمن كان واضحًا في دعم الفلسطينيين من خلال حظر الملاحة الإسرائيلية بهدف فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

كما شدد الحوثي على أن "العدوان الأميركي" لن يمر دون رد، مؤكدًا أن اليمن سيستمر في مقاومته وتصعيد مواجهاته العسكرية إذا استمر العدوان.