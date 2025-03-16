وزارة الدفاع السورية: سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد التصعيد الخطير من قبل حزب الله

أظهر مقطع فيديو قصفًا سوريًا على بلدة القصر اللبنانية مساء اليوم، بعد بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية اتهمت فيه مجموعة من حزب الله بخطف ثلاثة من عناصر الجيش السوري عبر كمين على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص، ثم اقتيادهم إلى الأراضي اللبنانية وتنفيذ عملية تصفية ميدانية. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة ردًا على هذا التصعيد الخطير. من جهتها، نفت العلاقات الإعلامية لحزب الله بشكل قاطع أي علاقة للحزب بالأحداث التي جرت على الحدود اليوم.لمشاهدة الفيديو:
كشف رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، أنه في حال قررت الحكومة إقالته، فإنه سيحترم القرار، وأن استقالته ستكون في الظروف الأمنية المناسبة. وأشار إلى أن "آمال رئيس الوزراء في الحصول على ولاء شخصي تتناقض مع المصلحة العامة، وهي مرفوضة تمامًا".
أعلن زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أن "العدو الأميركي" بدأ جولة جديدة من العدوان على اليمن، حيث نفذ غارات وقصفًا بحريًا استهدف المنازل والأحياء السكنية في صنعاء وعدد من المحافظات، مما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المدنيين. وأكد الحوثي أن الرد على التصعيد سيكون بتصعيد مماثل، مستهدفين حاملات الطائرات الأميركية وبوارجها.