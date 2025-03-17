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عربي و دولي

الجيش اللبناني ردّ على النيران.. بيان عن أحداث الحدود

2025-03-17 | 02:59
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الجيش اللبناني ردّ على النيران.. بيان عن أحداث الحدود
الجيش اللبناني ردّ على النيران.. بيان عن أحداث الحدود

صدر عن المؤسسة العسكرية الجيش اللبناني البيان التالي:

بعد مقتل سوريَّين وإصابة آخر عند الحدود اللبنانية السورية في محيط منطقة القصر - الهرمل، نُقل الجريح إلى أحد المستشفيات للمعالجة وما لبث أن فارق الحياة. على أثر ذلك، نفذ الجيش تدابير أمنية استثنائية، وأجرى اتصالات مكثفة منذ ليل ١٦-٢٠٢٥/٣/١٧ حتى ساعات الصباح الأولى، وسلم بنتيجتها الجثامين الثلاثة إلى الجانب السوري.

في موازاة ذلك، تعرضت قرى وبلدات لبنانية في المنطقة للقصف من جهة الأراضي السورية، فردّت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني.

تستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية.

الجيش اللبناني ردّ على النيران.. بيان عن أحداث الحدود

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