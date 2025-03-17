"نواجه التصعيد بالتصعيد".. بيان للحوثيين!

شهدت الساحة اليمنية تصعيداً عسكرياً غير مسبوق عقب الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة ضد مواقع الحوثيين في عدة محافظات يمنية.



وتبنى الحوثيون فجر الإثنين هجوماً ثانياً في البحر الأحمر ضد حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" بعد إعلانهم استهدافها في اليوم السابق.



وقال الحوثيون في بيان على تلغرام: "استهدفنا وللمرة الثانية خلال 24 ساعة حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس هاري ترومان في شمال البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائراتِ المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات".



وأضاف البيان: "نجحت القوات المسلحة اليمنية في إفشال هجوم معاد كان العدو يحضر لشنه واضطرت طائراته الحربية المحلقة إلى العودة من حيث انطلقت بعد إطلاق عدد من الصواريخِ والمسيرات على حاملة الطائرات وعدد من القطعِ الحربية التابعة لها".



وشدد البيان على أننا "نواجه التصعيد بالتصعيد وسنمضي قدما في تنفيذ الخيارات التصعيدية الإضافية في حال استمر العدوان على بلدنا".



واختتم البيان بالتأكيد على استمرار القوات اليمنية في "حظر مرور السفن الإسرائيلية من منطقة العمليات حتى رفعِ الحصار عن قطاع غزة".