فيديو يُظهر وصول تعزيزات عسكرية سورية إلى حدود لبنان

تعزيزات عسكرية لفصائل الشرع الى الحدود السورية اللبنانية في ظل استمرار الاشتباكات في المنطقة#سوريا_الان pic.twitter.com/uLZgRxD9Oa
— نبض سوريا (@tvnabdsyria) March 17, 2025
تعزيزات عسكرية لفصائل الشرع الى الحدود السورية اللبنانية في ظل استمرار الاشتباكات في المنطقة#سوريا_الان pic.twitter.com/uLZgRxD9Oa
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن "أي هجوم آخر أو رد من الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة".
أعلنت إيران أنها "سترد على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إليها بعد إكمال دراستها"، متعهدة في الوقت نفسه بـ"الرد الحازم على أي تهديد".
تجددت الاشتباكات على الحدود اللبنانية - السورية شمال مدينة الهرمل بعد تعرض بلدة حوش السيد علي لقصف من الجانب السوري.