تجدد الاشتباكات عند الحدود اللبنانية - السورية (فيديو)

تجدد الاشتباكات عند الحدود اللبنانية - السورية
تجددت الاشتباكات على الحدود اللبنانية - السورية شمال مدينة الهرمل بعد تعرض بلدة حوش السيد علي لقصف من الجانب السوري#أخبار_الجديد pic.twitter.com/tTpjKliFZN
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 17, 2025
تجدد الاشتباكات عند الحدود اللبنانية - السورية
تجددت الاشتباكات على الحدود اللبنانية - السورية شمال مدينة الهرمل بعد تعرض بلدة حوش السيد علي لقصف من الجانب السوري#أخبار_الجديد pic.twitter.com/tTpjKliFZN
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن "أي هجوم آخر أو رد من الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة".
أعلنت إيران أنها "سترد على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إليها بعد إكمال دراستها"، متعهدة في الوقت نفسه بـ"الرد الحازم على أي تهديد".