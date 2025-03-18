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الدفاع المدني في قطاع غزة: أكثر من 15 شهيدا وعدد من الجرحى نتيجة الغارات الإسرائيلية التي فاق عددها 35 غارة
الدفاع المدني في قطاع غزة: أكثر من 15 شهيدا وعدد من الجرحى نتيجة الغارات الإسرائيلية التي فاق عددها 35 غارة
الجيش الإسرائيلي: بناء على تقييم الوضع تقرر إدخال تحديثات على تعليمات الجبهة الداخلية في غلاف غزة
الجيش الإسرائيلي: بناء على تقييم الوضع تقرر إدخال تحديثات على تعليمات الجبهة الداخلية في غلاف غزة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تقرر عدم السماح للمزارعين بالعمل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تقرر عدم السماح للمزارعين بالعمل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة
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مكتب نتنياهو: تعليمات للجيش بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة
2025-03-17 | 20:35
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مكتب نتنياهو: تعليمات للجيش بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة
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الدفاع المدني في قطاع غزة: أكثر من 15 شهيدا وعدد من الجرحى نتيجة الغارات الإسرائيلية التي فاق عددها 35 غارة
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