مكتب نتنياهو: تعليمات للجيش بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة

الدفاع المدني في قطاع غزة: أكثر من 15 شهيدا وعدد من الجرحى نتيجة الغارات الإسرائيلية التي فاق عددها 35 غارة

الدفاع المدني في قطاع غزة: أكثر من 15 شهيدا وعدد من الجرحى نتيجة الغارات الإسرائيلية التي فاق عددها 35 غارة