الدفاع المدني في قطاع غزة: أكثر من 15 شهيدا وعدد من الجرحى نتيجة الغارات الإسرائيلية التي فاق عددها 35 غارة

العودة الى الأعلى البيت الأبيض: ترمب أوضح أن حماس والحوثيين وإيران وكل من يسعى لإرهاب إسرائيل والولايات المتحدة سيدفع ثمنا باهظا