نتنياهو يستكمل المذبحة في القطاع (فيديو)

وأعلن المكتب الإعلامي في غزة أن أكثر من 200 مدني استشهدوا نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق وسط وشمال وجنوب القطاع.

وقال مسؤول إسرائيلي أن الهجوم الواسع النطاق سيستمر "ما لزم الأمر"، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة ضربات استباقية استهدفت قادة عسكريين من الرتب المتوسطة، ومسؤولين قياديين في حماس، بالإضافة إلى بنية تحتية تابعة للحركة. وقال المسؤول أن هذه العملية "ستستمر وستتوسع لأكثر من ضربات جوية".

وجاء هذا التصعيد بعد فشل المفاوضات الأخيرة التي جرت بين الوسطاء (مصر وقطر وأميركا) وحركة حماس وإسرائيل في الدوحة والقاهرة خلال الأيام الماضية، والتي لم تفض إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار أو الانتقال إلى مرحلته الثانية.