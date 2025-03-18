"هكذا تعاملوا مع ترامب".. ظريف يقدّم نصيحة!

وجه محمد جواد ظريف، مستشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، نصيحة للتعامل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

فقد اعتبر المسؤول المستقيل أن "أفضل طريقة لمواجهة ترامب تكمن في عدم تعزيز التطرّف"، وفق قوله.



كما أضاف في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الاثنين، أن ترامب كان متطرفًا جدًا في خطابه وسلوكه خلال ولايته الأولى.



أما في ولايته الثانية، فرأى أنه "يسعى إلى خلق أجواء دعائية، بالتوازي مع تنفيذ برنامج عملي".



كما اعتبر أنه "من غير الواضح ما إذا كان ترامب يميل حقاً إلى السلام، أم أن محيطه المتشدد يسعى لاتخاذ إجراءات ضد إيران".



وأكد أن "طهران لن تسمح للأميركيين والإسرائيليين بتصويرها على أنها من دعاة الحرب".