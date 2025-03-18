برئاسة "بن غفير".. حزب "القوة اليهودية" يعود إلى الحكومة اليوم!

أعلن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب "القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي السابق اليميني المتطرف إيتمار بن غفير سيعود الى الائتلاف الحكومي، وذلك في بيان عقب استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة.