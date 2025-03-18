برئاسة "بن غفير".. حزب "القوة اليهودية" يعود إلى الحكومة اليوم!
أعلن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب "القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي السابق اليميني المتطرف إيتمار بن غفير سيعود الى الائتلاف الحكومي، وذلك في بيان عقب استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة.
ولفت الحزب في البيان إلى أنّ "الليكود والقوة اليهودية اتفقا على عودة القوة اليهودية الى الحكومة الإسرائيلية اليوم، ووزراء القوة اليهودية سيعودون الى الحكومة".
وكان حزب بن غفير قد انسحب من الائتلاف في كانون الثاني احتجاجاً على الهدنة في الحرب على قطاع غزة.