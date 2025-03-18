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عربي و دولي

بهذه الحالة يقف العدوان على غزة.. مسؤول أميركي يكشف!

2025-03-18 | 10:21
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بهذه الحالة يقف العدوان على غزة.. مسؤول أميركي يكشف!
بهذه الحالة يقف العدوان على غزة.. مسؤول أميركي يكشف!

قال مسؤول أميركي،إنه "يمكن إيقاف الهجوم العسكري المتجدد على غزة في حالة واحدة".

وأوضح المسؤول في تصريحه لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "يمكن إيقاف الهجوم العسكري المتجدد على غزة إذا وافقت حماس على صفقة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن".

وأضاف المسؤول أن "الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة هي المرحلة الأولى في سلسلة من العمليات العسكرية التصعيدية التي تهدف إلى الضغط على حماس لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، مما يمثل عودة إلى وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الضغط العسكري هو الطريقة الأكثر فعالية لتأمين إطلاق سراح الرهائن".

وتابع المسؤول أن الوسطاء المصريين يبذلون جهوداً حثيثة بالفعل لإعادة إطلاق المفاوضات بين إسرائيل وحماس في محاولة لإحياء وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وأضاف: "من غير المرجح أن توقف إسرائيل هجومها العسكري المتصاعد دون اتفاق لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، عازمة على إجبار حماس على التفاوض تحت وطأة النيران".

وأبرز أن "إسرائيل تخطط لتصعيد عملياتها العسكرية تدريجياً في غزة، لكن لا يزال من غير الواضح متى ستتمكن إسرائيل من إرسال قوات برية إلى القطاع مرة أخرى".
بهذه الحالة يقف العدوان على غزة.. مسؤول أميركي يكشف!

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